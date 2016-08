Tänä kesänä kaksi norppaa on kuollut muikkuverkkoihin, tiedottaa Suomen luonnonsuojeluliitto. Ensin verkkoihin menehtyi kuutti heinäkuussa ja tällä viikolla aikuinen norppa.

Saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista poistettiin muikkuverkot viime talvena.

Viime vuoden Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän raportissa todetaan, että mikäli seurannassa havaitaan muikkuverkkojen aiheuttamaa kuolleisuutta, tarkistetaan kalastuskieltoa.

Luonnonsuojeluliitto vetoaa ministeri Kimmo Tiilikaiseen, että tämä lisäisi muikkuverkot takaisin kalastusrajoituksiin saimaannorpan suojelemiseksi.

– Lisäksi pidemmällä aikavälillä on ryhdyttävä valmistelemaan ympärivuotista saimaannorpalle vaarallisten pyydysten kieltoa norpan esiintymisalueilla. Tänä keväänä voimaan tulleissa uusituissa saimaannorppaa suojelevissa kalastusrajoituksissa ei Luonnonsuojeluliiton toiveista huolimatta jatkettu keväisiä verkkokalastuskieltoja ajallisesti edes heinäkuulle, puhumattakaan elokuusta. Tämä kesä on osoittanut sen, että kesäkuussa loppuva verkkokalastuskielto loppuu liian aikaisin, ja kaksi varmaa pyydyskuolemaa on jo tullut tietoon, Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen harmittelee.

Myös kansalaiset haluavat tiukempia kalastusrajoituksia Saimaalle. Asetusten valmisteluvaiheessa tehdyt kyselyt osoittivat, että enemmistö niin kaikista suomalaisista kuin paikallisista asukkaistakin ei kannattanut muikkuverkkojen vapauttamista. Verkkokalastusrajoitukset Saimaalla edesauttavat myös uhanalaisten kalalajien suojelua.