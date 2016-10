ABB:n toiseksi suurin omistaja Cevian Capital on julkisuudessa puhunut divisioonan irrottamisen puolesta. Cevian perustelee ehdotustaan sillä, että nykyisellä rakenteella ABB ei pystyisi tuottamaan riittävää hyötyä omistajilleen. Vaihtoehdoiksi se on ehdottanut divisioonan yhtiöittämistä omaksi yhtiöksi tai divisioonan myynti ulkopuoliselle toimijalle.

Tiistaina ABB:n johto kuitenkin torppasi ajatuksen. Yhtiö vakuuttaa, että divisioonia on jatkossakin neljä, ja yksi niistä on Power Grids. Lisäksi ABB kertoi strategiastaan, jonka tavoitteena on Power Gridsin kannattavuuden parantaminen. Suunnitelma liittyy yhtiön pitkäaikaiseen Next Level -ohjelmaan.

Analyytikot odottavat uutistoimisto Reutersin mukaan, että Cevian tulee jatkamaan painostusta Power Gridin irrottamisesta tiistaina julkaistusta strategisesta päätöksestä huolimatta.

Vaasassa Power Grids -divisioonaan kuuluvat muuntajista ja sähköasemista vastaavat yksiköt.