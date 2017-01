Olen vastaanottanut viestinne koskien Vaasan sairaalan päivystysjärjestelyjä. Kun viestejä on liki 3 500, joudun vastaamaan niihin yhteisesti seuraavasti:

Monet ovat toivoneet, että "kumoaisin" eduskunnan säätämän lain tai että ainakin kieltäytyisin sitä vahvistamasta, jolloin asia palautuisi eduskunnan uudelleenkäsiteltäväksi. Presidentillä ei ole mitään oikeutta "kumota" lakeja, ja palauttaminen on tapahtunut vain kerran viimeisten vuosikymmenten aikana. Se vaatii vahvat oikeudelliset perusteet. Jos eduskunta hyväksyisi palautetun lain asiasisällöltään muuttumattomana, se tulee voimaan ilman tasavallan presidentin vahvistusta.

Tässä asiassa on sekä poliittista että oikeudellista harkintaa. Poliittista on päätös siitä, kuinka monta sairaalaa ja missä jää täyteen päivystykseen. Siitä on olemassa nyt eduskunnan päätös, jota presidentti ei voi muuttaa eikä, ole mitään syytä olettaa, etteikö eduskunta uudistaisi päätöstään, jos asia sinne olisi palautunut.

Toinen, oikeudellinen kysymys liittyy kielellisiin oikeuksiin. Käsitellessään asiaa eduskunnan perustuslakivaliokunta on yksimielisesti lausunut, että laki voidaan hyväksyä, kunhan kielelliset oikeudet lailla turvataan.

Nyt lakiin sisältyy kyllä vaatimus, että: "Väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä."

Tärkeä kysymys on, että kielelliset oikeudet myös käytännössä toimivat. Siksi olen lakia vahvistaessani lausunut seuraavasti:

"Oikeus käyttää omaa kieltään, suomea tai ruotsia, on perustuslain turvaama oikeus. Erityinen merkitys sillä on sairaalle.

Kielellisen oikeuden takaaminen on laillisuus - ei tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Eduskunnan säätämä laki, joka toistaa perustuslain vaatimuksen, sisältää siis ehdottoman velvollisuuden turvata kielelliset oikeudet. Lain soveltamisesta on tarkoitus säätää asetuksilla, jolloin sekä asetusten antaja että niiden täytäntöönpanijat ovat virkavastuussa siitä, että kielelliset oikeudet käytännössä myös toteutuvat. Tässä tapauksessa se käsitykseni mukaan merkitsee, että päivystyspalveluja voidaan siirtää Vaasasta Seinäjoelle vain, jos siirrettäessä vallitsee varmuus siitä, että potilaat saavat nuo palvelut valintansa mukaan suomen tai ruotsin kielellä."

Kohteliaimmin,

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti