Kyseinen halli toimii talvisin Jouppilanvuoren hiihtokeskuksen huoltotilana ja muun muassa lumiaurojen säilytyspaikkana. Kesäisin tila muuttuu pelimannien suosimaksi Rytmiriiheksi. Joupiska Soi -tapahtuma rakensi sen erityisesti iskelmäyleisön tanssi- ja konserttipaikaksi.

Viime kesänä, viikko ennen juhannusta Saara Aalto ja Teemu Roivainen saapuivat esiintymään Ilmajoen Musiikkijuhlille. Konsertissaan kaksikko lauloi muun muassa tangoa ja viihdesävelmiä Tonight-albumilta ison orkesterin säestyksellä.

Ennen konserttia oli kuitenkin päästävä harjoittelemaan kahden kesken. Ratkaisu löytyi Jouppilanvuoren juurelta, jonne parivaljakon ohjasi Tangomarkkinoillekin työtä tehnyt Joupiskan toiminnanjohtaja Timo Ristimäki.

Ristimäki avasi Aallolle ja Roivaiselle ovet Rytmiriiheen, josta löytyi kaikki tarpeellinen: esiintymislava, PA-systeemi ja langaton äänentoistojärjestelmä.

– Heidän piti saada rauhallinen paikka läheltä hotellia, jossa voi harjoitella kenenkään häiritsemättä. Saara ja Teemu säätivät mikkinsä, laittoivat puhelimesta taustat soimaan ja alkoivat laulaa. Niin kätevästi se käy nykyajan ammattilaisilta, Ristimäki kuvailee.

Laulettuaan settinsä läpi duo pakkasi mikit laukkuun ja sujautti puhelimet taskuun. Joupiskalta Saara Aalto ja Teemu Roivainen ajoivat tyytyväisinä suoraan Ilmajoen ooppera-areenalle.

– Oli mukava huomata, että pelimannien rakastama Rytmiriihi kelpasi ja toimi hyvänä estradina isoille tähdillekin, Ristimäki sanoo.

Hän kertoo tilan olevan vastaavanlaisessa treenikäytössä myös Tangomarkkinoiden aikaan.

– Tangoille saattaa tulla esiintymään porukoita, joissa on tuuraajia, tai ohjelma edellyttää jotakin ekstraa, joka on harjoiteltava kuntoon. Silloin Rytmiriihi on ollut suosittu harjoittelupaikka. Tämä on piilossa, mutta silti Seinäjoen ytimessä.

Rytmiriihi tunnetaan paitsi Joupiska Soi -tapahtuman pääareenana, myös vanhanajan Rock’n’roll Partyn näyttämönä. Tilaa vuokrataan myös kesäjuhlia ja syntymäpäiviä varten.

TERO HAUTAMÄKI