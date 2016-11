STIGin, Setä Tamun ja Kuningas Pähkinän muodostama trio Yön Polte on julkaissut uuden kappaleen RIP. Trio on tuttu aiemmista hiteistään Tyttö sinä olet meritähti ja Rakkauden ratapiha, joita on toistettu muun muassa Spotifyssa ja YouTubessa yli 11 miljoonaa kertaa.