The Voice of Finland -laulukilpailun uudelle kaudelle tammikuussa on selviytynyt noin 80 laulajaa. Joukossa ovat muun muassa Suomen ensimmäisellä Idols-kaudella viidenneksi sijoittunut Victoria Shuudifonya, sukupuolensa korjannut Demian Seesjärvi sekä Parrakas mies -blogia pitävä A-J Keskinen.