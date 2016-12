Vaasalaisen elämysyhtiön Mysteeripolku: Kuokkamummo vei osallistujat lokakuussa pimeään metsään kokeilemaan, miltä kummitustarina tuntuu itse koettuna. Tapahtuman suosio yllätti järjestäjät, ja nyt sille on luvassa jatkoa.

Mysteeripolku: Lost in Vaasa on itsenäinen jatko-osa kauhuseikkailulle. Nyt liikutaan metsäpolkujen sijaan urbaanimmassa ympäristössä. Mukana on viitteitä paikallishistoriasta, jota siivitetään fiktiivisillä elementeillä.

– Uusi Mysteeripolku on ajallisesti pidempi, tarina on vahvasti läsnä ja matkan varrella on arvoituksia, mystiikkaa ja jännitystä, kertoo Pimeä Productionsin edustaja Mikko Karppi .

Ajatuksena on myös samalla tutustuttaa osallistujat kaupunkiin ja sellaisiin paikkoihin, joissa väki ei ehkä muuten ole käynyt, tai näyttää ne uudessa valossa.

– Sen vuoksi kierros sopiikin erityisen hyvin esimerkiksi opiskelijoille ja vierailijoille, mutta myös ihan tavallisille kaduntallaajillekin.

Osa lähdöistä toteutetaan englanniksi ja siihen on osallistumassa iso joukko Vaasan vaihto-opiskelijoita. Mukana yhteistyössä on myös useita paikallisia yrityksiä ja toimijoita.

– Jos ensimmäinen Mysteeripolku oli sekoitus pakohuonetta, kummitustaloa ja kauhuelokuvaa, niin tämä heittää mukaan vielä Salaiset kansiot, Karppi kuvailee.

Pimeä Productions -yhtiön perustajajäsenistä löytyy elämysyrittäjiä, taiteilijoita, rikostutkijoita sekä kauhun ja tarinankerronnan ammattilaisia. Hiljattain rivejä on vahvistettu teatterialan osaamisella.