Seinäjokelainen nuori rockyhtye Softengine julkaisi tänään uuden singlen "She is my messiah", joka on toinen singlejulkaisu ensi keväänä julkaistavalta EP:ltä. Tuleva EP sisältää myös elokuussa julkaistun singlen "Free rider".

Softenginen tavoitteet ovat korkealla. Yhtye muutti viime kesänä saman katon alle Helsinkiin, jotta yhtye voidaan viedä niin pitkälle kuin mahdollista. "She is my messiah" käsittelee parisuhteen ja musiikkiuran välisiä haasteita.

– Kappale kertoo musauran ja parisuhteen välisestä pallottelusta. Siitä kun ei osaa valita niiden välillä, mutta ei halua myöskään roikkua molemmissa puoliteholla, kuvailee laulaja Topi Latukka.

Laulajan mukaan biisistä tuli jylhempi ja rockimpi kuin monista yhtyeen aiemmista kappaleista.

– Tummasävyisyys ei ollut mitenkään suunniteltua, mutta tuntui nyt oikealta, Latukka toteaa.

Softengine on keikkaillut viime vuodet todella paljon, ja omien keikkojen lisäksi yhtye on lämmitellyt isoilla areenoilla muun muassa Hurtsia ja Walk the Moonia.

– Viimeiset kaksi vuotta olemme keikkailleet ihan sikana, viiden ihmisen yleisöjen ja tuhansien ihmisten yleisöjen edessä. Suomi alkaa olla koluttu läpi jo pariinkin otteeseen ja tuntuu että meidän livekunto alkaa olla sitä luokkaa, että ollaan valmiina valloittamaan ulkomaat isosti.

"She is my messiah"-kappaleeseen julkaistaan myöhemmin video, joka on koostettu bändin vuosien varrella kuvaamasta materiaalista. Videosta on julkaistu jo tiiseri.

Jos tiiseri ei näy, voit katsoa sen täältä .