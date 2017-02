Esiintyjinä on joukko Suomen kärkiartisteja sekä valikoima paikallisia esiintyjiä. Perjantaina lavalle nousevat Kaija Koo, Yön Polte, Ile Kallio Big Rock Band sekä paikalliset The Nipples, Lenny & The New Wings ja dj Lapa.

Lauantain esiintyjiä ovat Sanni, Poets of the Fall, Tribute to Queen - Kimmo Blom, K.A.J., Unia ja dj Lapa.

Tapahtuma-alue on molempina iltoina auki kello 18-01.30. Festivaalialue tulee Villan etupuolelle, jottei takaosan arvokas puistomiljöö vahingoitu järjestelyistä.

– Siinäkin on nurmikkoalueineen noin 4 000 neliötä, joten kyllä sinne väkeä mahtuu, tapahtuman koordinaattori Timo Tiilikka sanoo.

Festivaalin odotetaan keräävän noin 4 500 – 5 000 kävijää ja sinne on 18 vuoden ikäraja.

Lauantaipäivänä järjestetään ilmaistapahtuma lapsille. Siinä esiintyvät Mimi & Kuku ja Hevisaurus.

Tapahtumassa panostetaan ruokaan ja juomaan.

– Tarjolla on katuruokaherkkuja sekä viinituottajien ja pienpanimoiden parhaimmistoa, kertoo hotellinjohtaja Max Hellqvist.

Paikalle tuodaan muun muassa savustin ja puuhiiliuuni.

Ravintola Villa Sandviken avataan vappuna. Sitä pyörittää Osuuskauppa KPO ja se myös järjestää FestiVilla-festivaalin.

LAURA KROHN