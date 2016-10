Uuden Tuntematon sotilas -elokuvan kolmipäiväiset kuvaukset ovat jatkuneet Suomenlinnassa Helsingin edustalla tänään. Kuvausten johdosta Suomenlinna on osittain lavastettu lokakuiseksi Petroskoiksi vuonna 1941, sillä saarella kuvataan Petroskoihin sijoittuvat ulkokohtaukset.

Tänään saarella kuvattiin keskipäivästä lähtien Äänislinnan paraatia, joka on elokuvan suurin joukkokohtaus. Elokuvan ohjaaja Aku Louhimies kertoo, että joukkokohtauksessa kameran edessä on noin 250 ihmistä.

Louhimies pitää paraatikohtausta merkittävänä elokuvalle.

– Se on hyvä kohtaus, se antaa sävyn siitä, miten suomalaiset Petroskoissa olivat. Se on myös mieltä ylentävä kohtaus, Louhimies kuvailee paraatia, jossa soittokunta soittaa Jääkärimarssia upseerien ottaessa joukkoja vastaan Petroskoissa.

Suomenlinnan kuvauksissa tekijäjoukkoa on kohdannut yllättävä haaste. Saari on Pokemon Go -pelaajien suosiossa, ja pelaajien joukkoinvaasiot saarelle ovat hankaloittaneet tekijöiden pääsyä kuvauspaikalle.

– En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta olen kuullut, että jotkut esiintyjät eivät ole mahtuneet lauttoihin, Louhimies kertoo huvittuneena.

Väinö Linnan Tuntemattomaan sotilaaseen ja Sotaromaaniin perustuvan elokuvan syyskuvaukset jatkuvat vielä seuraavalla viikolla Hämeenlinnassa. Talvikuvaukset tehdään helmi–maaliskuussa pääosin Kainuun prikaatissa sekä osin Kotka–Hamina-seudulla. Elokuva on määrä esittää ensi-illassa 27.lokakuuta 2017.

