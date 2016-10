Ilkka Koivula esittää Topi Sorsakoskea musikaalissa On kesäyö, joka on noussut katsojien suosikiksi. KUVA: TOMI KOSONEN

Vaasan kaupunginteatterin Topi Sorsakoskesta kertova On kesäyö -musikaali on saavuttanut valtaisan suosion. Tähän mennessä musikaali on kerännyt ennakkovaraukset huomioiden 14 000 katsojaa.