– Tämä on nostalgiaprojekti. Eräänlainen luokkakokous, vahvistaa yhtyeen maestro Kerkko Koskinen.

Luokkakokous se on myös yhtyeen faneille, jotka ovat odottaneet paluuta jo viisitoista vuotta.

– Varmasti keikoille tulee paljon vanhoja faneja, mutta on myös meitä kymmenen vuotta nuorempia, jotka ovat olleet faneja jo lapsina, eivätkä ole koskaan päässeet keikallemme, solisti Terhi Kokkonen sanoo.

Nyt oli vihdoin aikaa

Yhtye odottaa keikkoja vähintään yhtä paljon itse.

–Dösärockia odotan kaikista eniten. Sitä, että voimme tulla yhdessä dösällä keikkapaikalta Helsinkiin ja juhlia samalla, Koskinen innostuuu.

– Se on hauskinta, mitä ihmisen elämässä voi tapahtua, Kokkonen vahvistaa.

Ultra Brassa on peräti kaksitoista jäsentä. Kaikki alkuperäisjäsenet ovat mukana kesän keikoilla. Siinä on myös se syy, miksi paluuta on saatu odottaa niin monta vuotta.

– Aina jollain on ollut levy tekeillä tai muu projekti päällä. Tänä vuonna ihmisten aikataulut sopivat kerrankin yhteen, Koskinen kertoo.

Ultra Bra ei istu muotteihin

Projektit jatkuvat nytkin, sillä paluu jää kolmen keikan minikiertueeksi. Luvassa ei ole uutta Ultra Bra -musiikkia.

– Ei siihen ole mitään tarvetta. Se materiaali, mitä Ultra Bra on tehnyt, on hienoa ja ainutkertaista. Se on oman aikansa juttu, Kokkonen sanoo.

Ultra Bra on tyyliltään hyvin erilaista kuin tämän päivän muu populaarimusiikki.

– Ei sen tarvitsekaan istua tähän päivään, Kokkonen sanoo.

– Eihän se silloin aikoinaankaan istunut yhtään mihinkään, Koskinen huomauttaa.

– Se juuri on Ultra Bran juttu, ja sitä pitää vaalia, Kokkonen jatkaa.

Ultra Bran juttua vaalitaan ensi kesänä Turun Ruisrockissa 1. heinäkuuta, Seinäjoen Provinssissa 9. heinäkuuta ja Joensuun Ilosaarirockissa 16. heinäkuuta.

– Ja jos luokkakokoushengessä mennään, voihan olla, että kymmenen vuoden päästä tavataan taas; Koskinen myöntyy.

– Rollaattoreilla tullaan vielä, Terhi Kokkonen lupailee vierestä.

TUULIA RAUTIO / LÄNNEN MEDIA