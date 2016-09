– Tanskalaisilla on ’hygge’, mutta teillä suomalaisilla on sisu. Ihailen sitä voimaa, joka on tässä yhteiskunnassa ja Suomen historiassa. Haluan haastaa suomalaiset löytämään sisun uudelleen myös tulevaksi sadaksi vuodeksi, Greve sanoo tiedotteessa.

Balettispektaakkelin musiikin koostaa Tuomas Kantelinen. Näyttämöllä nähdään harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen ja kansanmusiikkiyhtye Värttinä. Mukana on myös Kansallisoopperan kuoro ja suuri orkesteri.

Kantelisen mukaan pääkriteerinä musiikkivalinnoissa oli baletin tarinaan ja tanssikieleen istuvat teokset.

– Tarinassa on mukana muinaisten aikojen mystiikkaa, tuttuja sankarihahmoja, uutta tulkintaa sekä tärkeä katsaus itsenäisen Suomen 100-vuotisesta historiasta. Musiikillisesti teos on kukkakimppu erilaisia sävyjä ja useita säveltäjämestareita. Mukana on myös aikamoisia yllätyksiä, Kantelinen sanoo.

Esitykset johtaa Nick Davies, valaistuksen ja projisoinnit suunnittelee Mikki Kunttu ja puvut Erika Turunen.

Greven kausi Kansallisbaletissa päättyy vuonna 2018. Kalevalanmaa saa ensi-iltansa 3. marraskuuta ensi vuonna.

STT