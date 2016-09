Makedonian Oscar-ehdokkaaksi on valittu Uhrauksia vapaudelle -elokuva, jossa näyttelevät suomalaiset Mikko Nousiainen, Jari Virman ja Antti Luusuaniemi, tiedottaa elokuvan osatuottaja Art Films production. Miehet näyttelevät saksalaisupseereita, ja Nousiainen on yhdessä elokuvan päärooleista.

Elokuvassa on muutenkin runsaasti suomalaista jälkeä. Makedonialais-kroatialais-suomalainen elokuva on Art Films production Oy:n ja sen toimitusjohtajan Arto Halosen osatuottama, ja myös musiikissa ja äänisuunnittelussa on suomalaisvahvistuksia. Rahoitusta elokuva on saanut Yleltä ja Suomen elokuvasäätiöltä.

Elokuvan on ohjannut Rade Serbedzija poikansa Danilon kanssa. Isä-Serbedzija tunnetaan muun muassa Hollywood-elokuvistaan Eyes Wide Shut ja Snatch.

STT