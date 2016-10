Britannian X Factor -laulukilpailussa hienosti sinnitellyt Saara Aalto esittää tämäniltaisessa livelähetyksessä Lady Gagan kappaleen Bad Romance. Illan teemana on kauhu.

Viikko sitten Aalto heittäytyi ansiokkaasti Björkin tunnetuksi tekemään kappaleeseen It's Oh So Quiet. Tuolloin hän pääsi ensimmäistä kertaa livelähetyksessä suoraan jatkoon.

STT