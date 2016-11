Aalto lauloi lauantaina Britannian X Factor -kilpailussa Girls Aloud -yhtyeen kappaleen Sound of the Underground vuodelta 2002. Lehtikuva / Roni Rekomaa

Saara Aalto pääsi sunnuntaina jatkoon Britannian X Factor -laulukilpailussa oltuaan pudotusuhan alla. Tuomaristo päätti, että Four of Diamonds -yhtyeen oli aika lähteä kisasta.

Illan livelähetyksessä Aalto vakuutti tuomarit Jessie J:n kappaleella Who You Are. Tuomareista Aallon taakse asettuivat Sharon Osbourne, Nicole Scherzinger ja Simon Cowell. Louis Walsh olisi halunnut Four of Diamondsin jatkoon.

Lauantaina Aalto toi viidenteen livelähetykseen värikkään show'n, joka oli saanut vaikutteita Japanista. Teemana oli poikabändit vastaan tyttöbändit, ja Aalto esitti Girls Aloud -yhtyeen hitin Sound of the Underground.

Britit eivät täysin lämmenneet geishaksi pukeutuneen Aallon esitykselle, ja häntä syytettiinkin sosiaalisessa mediassa ja joissakin brittilehdissä kulttuurisesta omimisesta ja jopa rasismista.

Esimerkiksi brittilehti Telegraphin toimittaja arvioi, että Aallon – tai koreografi Brian Friedmanin – stailausvalinta ei mennyt ihan putkeen varsinkaan siitä syystä, että tyyli ei liittynyt Aallon esittämään kappaleeseen mitenkään.

Express-lehti kirjoitti pettyneistä viesteistä, joita sosiaaliseen mediaan ilmestyi Aallon esityksen jälkeen.

– Miksi he ovat stailanneet Sound of the Undergroundin oudoksi rasistiseksi parodiaksi Japanista? kommentoi eräs katsoja Expressin mukaan.

– Rakastan Saaraa, mutta miksi Sharon (Osbourne) ja tuottajat antoivat tämän rasistisen p***aesityksen tapahtua? kysyi toinen.

Sopimus plakkarissa

MTV kertoi sunnuntaina, että Aalto on tehnyt managerointisopimuksen kansainvälisen Roar Global -toimiston kanssa. Aallon manageri ja puoliso Meri Sopanen kertoi MTV:n haastattelussa, että sopimus on tehty X Factorin aikana ja jatkuu kisan jälkeen.

Aalto pääsee myös mukaan Britannian X Factorin viralliselle kiertueelle, joka alkaa helmikuussa Nottinghamista. Asiasta uutisoi sunnuntaina X Factoria Britanniassa esittävä ITV-kanava.

15 konsertin kiertueelle lähtee Aallon lisäksi seitsemän muuta laulajaa tai lauluryhmää.

STT