Britannian X Factor -laulukilpailussa oleva Saara Aalto esitti eilen Mariah Careyn jouluhitin All I Want for Christmas Is You ja Sia-artistin hitin Chandelier. LEHTIKUVA / VIENA KYTÖJOKI

Saara Aalto on selviytynyt finaaliin Britannian X Factor -laulukilpailussa. Hän esitti eilen livelähetyksessä Mariah Careyn jouluhitin All I Want for Christmas Is You. Äänestyksen tulos ratkesi tänään.