Kilpailun katsojat äänestivät lauantai-illan finaalissa kaksikon jatkoon, ja kolmas jäljellä ollut kilpailija, 5 After Midnight -ryhmä, putosi.

Voittaja selviää huomisen tuloslähetyksessä.

Tuottaja ja Uuden Musiikin kilpailusta tuttu kommentaattori Mikko Silvennoinen uskoo vahvasti, että Aalto päihittää myös Terryn ja nousee ensimmäiseksi ulkomaalaiseksi, joka on koskaan voittanut Britannian X Factorin.

Aallon vahvuudet eli loistava laulutaito, vankka esiintymiskokemus ja sympatiaa katsojissa herättävä innostus pääsivät Silvennoisen mukaan oikeuksiinsa finaalissa.

Silvennoisen mielestä Aallon finaalissa esittämän kappaleet, Tears for Fears -yhtyeen Everybody Wants to Rule The World ja Queenin klassikkokappale Bohemian Rhapsody yhdessä laulaja Adam Lambertin menivät nappiin.

– Saara ei pelkästään laulanut, vaan numerot olivat fyysisestikin vaativia. Hän lauloi hyvin mitä ihmeellisimmissä asennoissa, Silvennoinen sanoo STT:lle.

Aalto aloitti ensimmäisen kappaleensa dramaattisesti makaamalla glitter-mekossa selällään taustatanssijoiden keskellä, josta hän nousi ylös vasta aloitettuaan laulun.

Sekä kappaleet että koreografiat olivat vaikeammat kuin muilla esiintyjillä, ja silti Aalto osasi Silvennoisen mukaan "loistaa".

– Saara ei jäänyt millään lailla Adamin varjoon, Silvennoinen toteaa duetosta Lambertin kanssa.

Tyttöfanit Terryn puolella

Silvennoisen mukaan Aalto päihitti Terryn myös esiintymisvarmuudessa.

– Saaran esiintymisvarmuus omassa luokassaan. Hän on tehnyt puolitoista vuosikymmentä uraa.

Toisaalta Silvennoinen arvioi, että katsojat voivat pitää Terryn pientä hermoilua myös sympaattisena.

Suurin etu Terryn puolella ovat kuitenkin se, että hän on komea mies, Silvennoinen sanoo.

– Pikkutytöt äänestävät aina television laulukilpailussa ahkerimmin, jopa maanisesti. Komean mieslaulajan on helpoin niitä ääniä kääriä.

Toisaalta Aallon puolella on sekin, että hän on noussut altavastaajasta huipulle. Saara-noste on noussut vasta viimeisen viikon aikana, Silvennoinen muistuttaa.

– Ajoitus nosteelle on ollut täydellinen. Matt on ollut ennakkosuosikki koko kisan ajan. Usein altavastaajaan ihastutaan.

STT