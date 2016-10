Hän esitti lauantaina islantilaislaulaja Björkin tunnetuksi tekemän kappaleen It's Oh So Quiet. Kilpailun teemana olivat diivat, joten lavalla nähtiin muun muassa Adelen ja Whitney Houstonin kappaleita.

Suomalaiskilpailijan säväkkä esitys kirvoitti sekä tuomareilta että yleisöltä suuret suosionosoitukset. Saara Aalto kommentoi tunnelmia eilisillan esityksestään STT:lle päivällä ennen tuloslähetystä.

– Ihana fiilis täällä! Sain tehtyä elämäni esityksen, kaikki meni nappiin! hän riemuitsi.

Kilpailusta putosi Relley C, joten seuraavalle viikolle jatkaa vielä yhdeksän kilpailijaa.

Kappalevalinta huoletti

Aalto kuvailee tiimiltään saamaansa tukea uskomattomaksi.

– He tukivat minua olemaan isompi ja näyttävämpi ja itsevarmempi. Se tuntui sydämessä niin hyvältä, että annoin tunteelle vallan ja päätin unohtaa kaikki epäilevät kommentit, ja se todella kannatti.

Björkin tulkitsemana It's Oh So Quiet -laulu ei ole helpoimmasta päästä. Aalto myöntää, että aluksi tuotannon lauluvalinta aiheutti hänellekin jännitystä.

– Jännitti sen takia, että tiesin sen olevan sellainen, mitä en ikinä uskaltaisi vetää Suomessa, koska ihmiset eivät ymmärtäisi.

Aalto kertoo yrittäneensä selittää ensimmäisissä harjoituksissa, ettei sen tyylistä kappaletta voisi esittää televisiossa, koska ihmiset eivät ymmärtäisi.

– Ja he selittivät, että kyllä Englannissa voi, kaikki rakastavat tuota biisiä ja minä olen tarpeeksi hyvä ja näyttävä vetämään sen.

Aalto kertoi päivällä, että hän olisi ollut erittäin ylpeä itsestään vaikka taival kilpailussa ei olisikaan enää jatkunut.

X Factor kerää noin seitsemän miljoonaa tv-katsojaa Britanniassa, minkä lisäksi sarjaa seurataan eri maissa internetin kautta.

STT