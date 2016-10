Britannian X Factor -laulukilpailussa eteenpäin porskuttava Saara Aalto paljasti torstaina laulavansa lauantain livelähetyksessä Lady Gagan kappaleen Bad Romance. Laulaja kertoi asiasta Twitter-tilillään. Illan teema on lauantaina kauhu.

– Oletteko innoissanne? Aalto kysyi Twitterissä seuraajiltaan.

Aaltoa valmentaa kisassa Sharon Osbourne. Osbournen toinen suojatti, Anna Georgette Gilford eli Honey G täräyttää livelähetyksessä Will Smithin Men In Black -kappaleen. Kappalevalinnoista kerrottiin muun muassa kilpailun Twitter-tilillä.

Viime lauantaina Aalto veti ansiokkaasti Björkin tunnetuksi tekemän kappaleen It's Oh So Quiet. Tuolloin Aalto pääsi ensimmäistä kertaa livelähetyksessä suoraan jatkoon.

