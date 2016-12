Suomeen tiistaina saapunut Saara Aalto kertoi tehneensä levytyssopimuksen sekä Suomen että Britannian Sony Musicin kanssa. Britannian X Factorissa toiseksi tullut Aalto sanoo, että uutta musiikkia on luvassa ensi vuonna.

Matkalla Suomeen Aallon manageri oli lentokoneessa antanut hänelle kuunneltavaksi muun muassa Sian tekemän kappaleen.

– Jos tykkään siitä, voisin saada sen tulevalle levylleni.

Aalto sanoo unelmoivansa, että tulevaisuudessa voisi säveltää yhdessä Sian kanssa. Aalto lauloi Sian Chandelier kappaleen ensimmäisen kerran X Factorin koelauluissa ja uudemman kerran semifinaalissa.

– Onhan se uskomatonta, että tällaisia nimiä, joihin en aikaisemmin uskonut voivan olevan minkäänlaisia kontakteja, ovatkin yhtäkkiä siinä, Aalto sanoo.

Areenakeikalla kansainvälisiä tähtiä?

Aalto sanoo, että levytyssopimuksessa on vielä joitakin avoimia kohtia, sillä kilpailun finaalista on vasta niin vähän aikaa. Aalto ei esimerkiksi osannut kommentoida, tehdäänkö Britannian-sopimus Sony Musicin vai Syco Entertainmentin kanssa. Syco Entertainment on X Factor -tuomarin Simon Cowellin ja Sony Musicin yhteisyritys.

– Odotetaan, että ihmiset tulevat lomilta takaisin, niin sitten pistetään sopimusten yksityiskohdat kuntoon.

Aalto kertoo, että hän on jo tavannut kappaleiden kirjoittajia.

– Olen menossa Los Angelesiin tapaamaan säveltäjiä. Mahtavia biisejä on tarjottu, Aalto sanoo.

Hän lisää, että haluaa olla tiiviisti mukana kappaleiden tekemisessä. Aallon mukaan tulevalla levyllä on todennäköisesti pelkästään aiemmin levyttämätöntä materiaalia.

Aalto esiintyy 15. huhtikuuta Helsingin areenalla. Konsertissa kuullaan uutta musiikkia, ja Aallon mukaan on mahdollista, että lavalla nähdään myös kansainvälisiä tähtiä.

Ensi keskiviikkona Aalto esiintyy kotikaupungissaan Oulussa. Oulun kaupunki palkitsi Aallon 5 000 euron stipendillä.

Ensi vuonna Aalto esiintyy X Factor -kiertueella Britanniassa. Aalto paljasti tiedotustilaisuudessaan, että Yle tekee hänestä parhaillaan seurantadokumenttia, josta kerrotaan myöhemmin lisää.

"Meriltä tulee kaikki parhaat ideat"

Aalto sanoo tehneensä kaksi managerointisopimusta Britanniassa. Sopimukset on tehty ROAR Globalin ja Globalin kanssa, Aalto kertoo.

Hän lisää, että hänen kihlattunsa Meri Sopanen jatkaa joissakin managerointitehtävissä, esimerkiksi Suomen suhteiden osalta.

– Meri pysyy vierelläni, koska on aivan supertärkeää, että on joku sellainen ihminen, johon voi luottaa koko sydämestään.

Aalto huomauttaa, että ajatus osallistua X Factor -kilpailuun oli alun perin Merin.

– Meriltä tulee kaikki parhaat ideat, sen olen huomannut.

STT