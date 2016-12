Itse puvussa, rusetissa ja kengissä oli kultaisia, niittimäisiä yksityiskohtia – paitsi toisessa kengässä, joka oli laulajan tavaramerkin mukaisesti eriparia.

– Mietin, että onko liikaa jos on eriparikengät, mutta jos toisessa on kulta- ja toisessa hopeakettinkiä, niin sillä tavallahan sen voi säilyttää, Packalén kertoi.

Laulaja kertoi, että useat ovat halunneet ottaa selfien hänen kanssaan, mutta itse hän ei ollut ottanut ainuttakaan.

– En ole rehellisesti ihan varma, keiden kanssa olen selfien ottanut, Packalén myöntää huvittuneena.

Viime vuonna 18-vuotias Packalén oli Linnan juhlien jatkoilla esiintymässä. Hänestä presidentin vastaanotto on kuitenkin se pääjuhla.

– Kyllä se eroaa, jatkot on aina jatkot, Tämä on ollut tosi rento päivä, ei ole mitään esiintymisiä, eikä tarvitse omaa alaansa edustaa, hän pohti lisäten, että kyllä hän jatkoille aikoi lähteä.

Täysi-ikäistynyt Packalén aikoi myös ehdottomasti maistaa Linnan kuuluisaa boolia.

Juha Tapio juhli itsenäisyyttä kiitollisin mielin

Muusikko Juha Tapio kertoi Linnan juhlissa, että ensi vuoden hän aikoo ottaa rauhallisemmin.

– Teen ensi vuonna jotain sellaista, mihin ei ole ollut aikaa. Olemme tehneet töitä bändin kanssa niin rajulla tahdilla, että päästän heidät hetkeksi huilaamaan, hän kertoi vaimonsa Saijan rinnalla.

Saija Tapion yllä oli Jukka Rintalan kultakirjailtu, valkoinen iltapuku. Hän kertoi Rintalan olevan hänen luottosuunnittelijansa.

Tapio viihtyi presidentin vastaanotolla, vaikka saikin vähän väliä pysähtyä yhteiskuvaan muiden vieraiden kanssa.

– Täällä on tosi avoin ja lämmin tunnelma. Tosi hauskaa, hän tuumi.

Tapiot kertoivat keskustelleensa lastensa kanssa aikaisemmin itsenäisyydestä ja sodista, ja olivat siitä syystä kiitollisin mielin juhlimassa Suomen 99. itsenäisyyspäivää.

– Jotenkin mietin, onko tämän päivän maanpuolustusta se, että me rakennettaisiin sellaista yhteiskuntaa, että nuorten on siinä hyvä kasvaa, Juha Tapio pohti.

Hänen mielestään ihanneyhteiskunta olisi sellainen, jossa kaikki kokisivat unelmoinnin ja itsensä toteuttamisen olevan mahdollista.

– Meillä ja nuorilla on asiat ihan älyttömän hyvin, mutta silti Suomessa on ihmisiä, jotka eivät pääse mukaan tai tippuvat jotenkin kärryiltä. Meillä ei ole siihen kauheasti varaa.

Ohjaaja Juho Kuosmanen arvostaa sananvapautta

Hymyilevä mies -elokuvan ohjaaja Juho Kuosmanen oli utelias näkemään Linnan juhlat sisältä päin.

– Juhlia on tullut katsottua monta kertaa televisiosta, onhan se suomalainen klassikko, sanoo Kuosmanen.

Jos kutsua Linnaan ei olisi tullut, Kuosmanen olisi viettänyt itsenäisyyspäivän iltaa kotisohvalla tai jonkun kaverin luona. Olisi laitettu ruokaa ja katseltu Linnan juhlia.

Itsenäisyys merkitsee Kuosmaselle riippumattomuutta ja vapautta.

– Meillä on mahdollisuus ajatella vapaasti ja ilmaista itseämme vapaasti. Toistaiseksi siihen on aika tasa-arvoiset mahdollisuudet, Kuosmanen sanoo.

Itsenäisessä Suomessa on Kuosmasen mukaan paljonkin ylpeyden aihetta.

– Tästä meidän suhteellisesta tasa-arvostamme olen erittäin ylpeä, pitkälle kehittyneestä demokratiasta ja sananvapaudesta. Päätäntävalta on suhteellisen lähellä meitä. Ympäri Eurooppaa on tullut esille, että nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan niistä täytyy pitää huoli, sanoo Kuosmanen.

Madventures-Tunna: Matkoilta palatessa Suomi tuntuu kahdeksannelta ihmeeltä

Linnaan kutsutun Madventures- ja Docventures-ohjelmien Tuomas "Tunna" Milonoffin mielestä matkustaminen on paras keino nähdä, miten hieno maa Suomi on.

– Joka kerta kun tulee pitkiltä reissuilta takaisin, sitä (Suomea) vähän ajattelee maailman kahdeksantena ihmeenä. Tänne on saatu rakennettua aivan poikkeuksellinen yhteiskunta, mitä ei ole missään muualla nähnyt.

– Kun yrittää ihmisille selittää, että meillä on ilmainen koulutus ja terveydenhuolto, niin eiväthän he jossain kehitysmaassa sitä pysty sitä edes ymmärtämään, vaan se on täyttä utopiaa, Milonoff sanoi.

Milonoffin mielestä maailmaa olisi hyvä ymmärtää enemmän siitäkin syystä, että Suomi on pieni maa, eikä kukaan tule tanssimaan pillimme mukaan.

Italialaiseen tummaan pukuun sonnustautunut Milonoff saapui itsenäisyyspäivän vastaanotolle vaimonsa Jenni Milonoffin kanssa. Jenni Milonoffin yllä nähtiin hänen oman Ilo by Dakini -vaatemerkkinsä iltapuku. Eettisiä vaatteita valmistavan Ilo by Dakinin puvun on suunnitellut Nepalissa asuva vaatesuunnittelija Dayan Cutler.

Madventuresin Rantala mietti, pukeutuako paljastavaan heimopukuun

Madventures- ja Docventures-ohjelmista tuttu toimittaja Riku Rantala pohti juhlakutsun saatuaan, pitäisikö pukeutua Uuden-Guinean saarelta olevan dani-heimon kansallispukuun. Se peittää lähinnä sukukalleudet.

– Se ei kuitenkaan herättänyt sellaista vastakaikua, että minulla olisi siihen pokkaa. Että mennään perus-tummalla puvulla vaan, asianajajavaimonsa Saijan kanssa vastaanotolle saapunut Rantala vitsaili.

Saija Rantalan yllä nähtiin Linnassa Katri Niskasen suunnittelema puku. Suunnittelijan mukaan yhdeksää erisävyistä silkkiä yhdistävä puku oli saanut inspiraation baletin draamasta ja Bollywoodin sykkeestä. Puvussa oli galaktista väriloistoa sekä runsas laahus.

Maailmantutkijaksi ja seikkailijaksi itseään luonnehtiva Riku Rantala uskoi löytävänsä Linnasta useita mielenkiintoisia keskustelukumppaneita. Hän myös mietti, miten hienoa olisi muuntautua kärpäseksi, joka pörräilisi ihmisten olkapäillä kuuntelemassa puheita.

Vakavasti puhuen Rantala muistuttaa, miten poikkeuksellisessa onnelassa suomalaiset saavat elää.

– Kun miettii perusasioita, meillä on esimerkiksi toimiva terveydenhuolto ja koulutus, korruptio on vähäistä ja meillä on sananvapaus, hän luettelee.

– Meillä on myös vähäinen valtaetäisyys. Siitä kertoo sekin, että tällaiset sällit voivat astella Linnaan ja nähdä ne, joilla on Suomessa eniten valtaa, hän sanoo viitaten kutsun myös saaneeseen Madventures-aisapariinsa Tuomas "Tunna" Milonoffiin.

Jope Ruonansuu olisi halunnut tavata Mauno Koiviston

Linnaan ensimmäistä kertaa kutsuttu koomikko, imitaattori, näyttelijä ja muusikko Jorma "Jope" Ruonansuu oli juhlissa ennen kaikkea kiinnostunut maistelemaan noutopöydän antimia, sillä pöydässä on perinteisesti ollut kotikaupunki Heinolan kalatuotteita.

Kakkosena listalla oli nähdä ihmisiä, joita hän ei ole ikinä tavannut henkilökohtaisesti. Presidentti-imitaatioistaan tunnettu Ruonansuu kertoi tavanneensa valtiojohtajista aiemmin jo Martti Ahtisaaren ja Sauli Niinistön, mutta nyt hän olisi halunnut jutella presidentti Mauno Koiviston kanssa. Koivisto, 93, on kuitenkin jättänyt juhlat väliin jo vuodesta 2012.

– Emme ole Koiviston kanssa ikinä tavanneet missään. Se olisi ollut minulle jotenkin tärkeää, sanoi mustaan frakkiin pukeutunut Ruonansuu.

Ruonansuu arveli saaneensa kutsun juhliin siksi, että hänestä on vuoden mittaan kerrottu julkisuudessa paljon positiivista.

– Ehkä se on tämä minun 40 kilon painonpudotukseni ja se, että vielä 52-vuotiaana tulin isäksi elokuussa.

Pienen lapsen vuoksi Ruonansuu ei Mari-vaimonsa kanssa aikonut juhlia itsenäisyyspäivää myöhään yöhön.

– Jatkot jäävät väliin. Käymme siellä vain pikaisesti haastattelussa ja lähdemme hotelliin.

Finlandia-palkitulle Laura Lindstedtille itsenäisyys on moniäänisyyttä

Viime vuonna Finlandia-palkinnon saanut kirjailija Laura Lindstedt saapui Linnan juhliin iloisin mielin.

– Toivon tapaavani tuttuja, mutta luulen, että näissä juhlissa on helppo löytää keskustelunaiheita myös tuntemattomien kanssa.

Iltapukunsa Lindstedt löysi valmiina VIP-juhlapuvut-liikkeestä. Lindstedtin mustan puvun sivulla ja takana on kukka-aiheisia brodeerauksia.

– Poistatin puvusta laahuksen, koska en kaipaa juhliin yhtään lisäjännitystä enkä epäkäytännöllisiä lisukkeita.

Lindstedt valitsi pukunsa esteettisin perustein, mutta kertoo pitävänsä suuressa arvossa poliittisia eleitä, joita jotkut Linnan aiemmista vieraista ovat pukuihinsa sisällyttäneet. Esimerkiksi mielenilmauksista hän nostaa viime vuoden juhlista Pauliina Feodoroffin ja Milja Sarkolan ihoon piirretyt numerot 169, joilla he puolustivat saamelaiskulttuuria. Numero tulee alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevästä ILO 169 -sopimuksesta, jota Suomi ei ole ratifioinut.

Lindstedt on aiemmin kritisoinut maan hallitusta kovin sanoin ja sanoo edelleen olevansa huolissaan maailman tilasta.

– Trollitehtaat, valeuutiset, propaganda, tämä infosota, jonka keskellä jatkuvasti elämme. Koulutus, sivistys ja taide ovat edelleen, ja yhä enenevästi, parhaita tuntemiani aseita totuudenvastaisten hyökkäysten torjunnassa.

Lindstedtille Suomen itsenäisyys merkitsee tasa-arvoa, demokratiaa ja moniäänisyyttä. Hän huomauttaa, että samaan aikaan, kun suomalaisten suuri enemmistö istuu television ääressä juhlia seuraamassa, äärioikeisto järjestää tapahtumiaan ja kulkueitaan Helsingin kaduilla.

– Näin maamme itsenäisyys ja sen symbolit pyritään kaappaamaan fasistisen merkityksenannon piiriin. Tämä on vain yksi, mutta sitäkin hätkähdyttävämpi kuva satavuotiaan Suomen henkisestä tilasta.

STT