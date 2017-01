Seinäjoen Provinssi-festivaalin pääesiintyjänä nähdään kesällä yhdysvaltalaisbändi The Killers. Festivaalikeikka on bändin ensimmäinen laatuaan Suomessa.

The Killersin tunnetumpia kappaleita ovat muun muassa 2000-luvun alussa ilmestyneen esikoisalbumin Mr. Brightside ja Somebody Told Me. Bändi työstää parhaillaan uransa viidettä albumia.

Seinäjoen lavoille nousevat The Killersin lisäksi muun muassa poplaulaja Ellie Goulding, melodista deathmetallia soittava In Flames sekä ensi kesän jälkeen uransa lopettava elektroyhtye Die Antwoord.

Provinssi julkisti keskiviikkona myös artistien esiintymispäivät. Ohjelmisto täydentyy vielä talven ja kevään aikana.

Provinssi järjestetään Seinäjoella 29.6.–1.7.

STT