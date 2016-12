Tulevan kesän Provinssi-festivaalin ensimmäiset julkistetut artistit ovat pop-tähti Ellie Goulding, melodista deathmetallia soittava In Flames, ensi kesän jälkeen uransa lopettava elektronisen musiikin yhtye Die Antwoord, australialainen hardrock-kokoonpano Airbourne sekä viimeinkin Suomeen saapuva indie/folk-bändi The Lumineers.

Maailman tämän hetken suosituimpiin artisteihin lukeutuva Ellie Goulding tunnetaan lukuisista hiteistään, kuten "Anything Could Happen", "Burn", "Love Me Like You Do" ja "Lights". Ellie Gouldingin kolmea elektronista pop-musiikkia sisältävää albumia on myyty miljoonia kappaleita, hänen kappaleitaan on kuunneltu Spotifyssa ja YouTubessa miljardeja kertoja, ja kaksi Brit Awards -palkintoakin voittanut artisti on sosiaalisen median seuratuimpia henkilöitä.

Provinssin ensimmäisen julkistuksen artisteista raskaampaa ilmaisua tarjoilevat ruotsalainen metallibändi In Flames sekä Australiasta saapuva hardrock-yhtye Airbourne. Pohjoismaiden suosituimpiin raskaan musiikin nimiin lukeutuvan In Flamesin viimeisin albumi "Battles" ilmestyi marraskuussa.

Rave-kulttuuria, hiphopia ja elektronista ilmaisua yhdistelevä Die Antwoord palaa toivotulle uusintavierailulle Provinssiin. Yhtye esiintyi Seinäjoella myös kesällä 2015.

Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpusen mukaan tuleva Provinssi-esiintyminen jäänee Die Antwoordin viimeiseksi Suomen-keikaksi.

– Tämän hetken tiedon mukaan he lopettavat ensi syksynä, mutta miten oikeasti käy, sitä ei pysty kukaan sanomaan varmaksi, toteaa Rumpunen.

Suurien tunteiden folk- ja indierockia soittava The Lumineers nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa. Erityisesti Mumford & Sonsiin verrattu kolmikko nousi viime keväänä ilmestyneellä kakkosalbumillaan Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian listaykköseksi, ja bändin singlet "Ho Hey" ja "Ophelia" ovat satoja miljoonia kuuntelukertoja keränneitä jättihittejä.

Sami Rumpusen mukaan Provinssi ei ole koskaan ollut genrefestivaali. Hän nostaa esimerkiksi vuoden 1992 pääesiintyjän, Public Enemyn.

Sama ajatus näkyy tarjonnassa myös tänä vuonna.

– Kolme näistä viidestä julkistetusta yhtyeestä on kitaravetoisia ja sellaisia esiintyjiä tulee varmasti myös lisää. Mutta niin tulee muutakin, Rumpunen sanoo.

Rumpusen mukaan kilpailu festariartisteista on ensi kesän festariviikonloppuna koko Euroopan laajuisesti kovaa.

–Työ on vasta alussa, mutta näyttää siltä, että ohjelma tulee komeasti kasaan.

Provinssiin kiinnitettyjen artistien esiintymispäivät kerrotaan myöhemmin talvella, kun lisää ohjelmistoa on julkistettu.

JATTA LAPINKANGAS

Muokattu 12.12.2016 kello 13.55: Lisätty festivaalijohtaja Sami Rumpusen kommentit.