Yhteinen statement on näyttelyn lähtökohta, mutta jokainen on lähestynyt aihetta omalla tavallaan.

"Elämää tehostaakseen ihminen on rakentanut koko planeettaa kattavia tietoverkkoja; ideana että datavirrasta voisi ammentaa, siihen voisi antaa ja sen tarkoitus olisi helpottaa elämää. Ärsyketulva on kuitenkin kääntänyt tilanteen päälaelleen – datavirta kuluttaa ihmistä. Ei ihme, että tätä aikaa leimaa tunne siitä, että ei kuuluta mihinkään, ei saada yhteyttä toisiin ja pahimmillaan koetaan itsemme olevan tyhjiä. Se mitä olet, ei enää riitä. Tämän on korvannut ajatus siitä, että elämän tulee olla täynnä yhtäjaksoista hurmosta – kokemusmaailmasi on tylsä ja lattea, ellet aktiivisesti mainosta jännittäviä, suuria kokemuksia ja tunteita. Jos jokainen datavirtaan lähettämäsi hetki ei ole tykkäysten lomasta näkyvää hymyä, toteutuu pahin pelko: sinä olet tylsä ja lattea.

Tällainen pinnallisuus on kuitenkin ohut harso sen päällä, mitä elämä oikeasti on. Tämä hetki, tässä ja nyt. Elämä ja sen monimuotoinen kauneus heijastelee kaikkialla eikä vain viiden tuuman näytöllä. Vaikka sosiaalinen media on tuonut meitä lähemmäs toisiamme ja avannut meille portaalin toisiin kulttuureihin ja kokemuksiin, mitä aikaisemmat sukupolvet eivät olisi koskaan voineet kuvitellakaan, se on myös vienyt meidät yhdessä onton arvomaailman päälle ja nostanut pienen siivun ihmisyydestä palvonnan kohteeksi. Siksi onkin niin tärkeä pysähtyä hetkeksi ja ottaa todellisuus takaisin itsellemme. Kyse on asioiden arvottamisesta. Onko mobiililaite ja sen luoma maailma jokin itseisarvo, jotain tärkeämpää kuin hetken kokeminen läheisen kera – vai päinvastoin? Ilman aitoa läsnäoloa elämme tyhjän päällä."