Vaasan Sport kohtaa tänään jääkiekkoliigan kotiottelussaan Kuopion KalPan kokoonpanolla, jossa hyökkäysketjussa on runsaasti muutoksia viime otteluihin nähden. Tomi Körkön ja Olavi Vauhkosen keskushyökkääjänä on nyt Ville Viitaluoma, kakkosketju on muotoa Markus Nenonen–Joonas Komulainen–Joel Kiviranta ja myös alemmat vitjat ovat osin uudessa uskossa.