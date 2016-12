Kansallisoopperan Alminsalissa voittaja tulkitsi John Lennonin kappaleen So This Is Christmas.

Finaalissa kilpailivat myös voguing-ryhmä Delusion V, kantelevirtuoosi Lauri Schreck, vatsastapuhuja Sari Aalto, Lahden Gospelkuoro sekä performanssitaiteilija Heikki Helastinen ja hänen valmentajansa Musta-Pekkaruuska.

Toiseksi sijoittui Sari Aalto, kolmanneksi Helastinen ja Musta-Pekkaruuska.

Ylimääräisen "ohjelmanumeron" suoraan finaalilähetykseen toi soimaan pärähtänyt automaattinen palohälytys.

STT