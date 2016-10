Tuija Östergård majoittaa kotonaan Kent-viikonlopun ajan myös sisaruksiaan Etelä-Suomesta. – Kent on meille vähän perhefanitusta, hän sanoo. KUVA: EETU SILLANPÄÄ

– Alkujärkytyksestä toivuttuani olen jotenkin helpottunut lopettamisuutisesta. En olisi halunnut joutua todistamaan, kun Kent kiertäisi ruotsinlaivojen humppabaareja tai julkaisisi mitäänsanomattomia levyjä. Hyvä, että lähtevät näyttävästi ja tekevät vielä tällaisen saattohoitokiertueen, sanoo Oslossa opiskeleva vaasalaislähtöinen Elina Söderlund.

Hänen jäähyväisensä yhtyeelle ovat poikkeuksellisen mittavat: hän menee kiertueen neljälle keikalle: Osloon, Tukholmaan, Helsinkiin ja Vaasaan.

Vuodesta 1996 Kentiä kuunnellut Paati Wägar näki viimeksi Kentin Provinssissa viime vuonna.

– Pakko sanoa, että siellä ne olivat väsyneitä.

– Lopettaminen on tavallaan helpotuskin. Hyvä, etteivät tee mitään väkisin. Silti, kun se vihjaus lopettamisesta videolla tuli, oli se surullistakin. Niin monta hyvää levyä bändi on tehnyt, Wägar sanoo.

Tuija Östergård on nähnyt bändin yhdeksän kertaa.

– Kun lopettamisuutinen tuli, en kuitenkaan itkeä tirauttanut, vaan se oli minusta ihan odotettavissa. Aika aikaansa kutakin.

Yleensä Östergårdilla ei ole tapana mennä jäähyväiskeikoille.

– Ajattelen niistä, että ne ovat lähinnä rahastusta. Tälle hautajaiskeikalle kuitenkin menen, ei tarvinnut edes harkita yhtään. Meitä on tulossa iso porukka sinne. Kent on meille vähän perhefanitusta. Meitä on neljä sisarusta ja kaikki tykkäämme Kentistä.