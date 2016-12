Solistin tiedottajan mukaan tämä kuoli kotonaan joulunpyhinä. Poliisi ilmoitti, että kuolemaan ei liity mitään rikokseen viittaavaa, uutisoi BBC.

Tähden uran aikana hänen albumeitaan on myyty yli sata miljoonaa kappaletta. Hänen suurimpia menestyksiään oli albumi Faith. Levy nousi listaykköseksi sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa, ja siltä lohkaistut neljä singleä kipusivat nekin myyntilistan kärkipaikalle Yhdysvalloissa.

George Michaelin soolouran isoihin hitteihin lukeutuvat Careless Whisper, Freedom 90, Jesus To a Child sekä Elton Johnin kanssa duettona levytetty Don't Let The Sun Go Down On Me.

Last Christmas joulujen jättihitti

Michael teki läpimurtonsa Wham-duossa 1980-luvulla. Yhtye muistetaan etenkin joululaulustaan Last Christmas, joka soi Suomessakin radioissa tiiviisti joka joulu.

George Michael julkisti tiedon homoseksuaalisuudestaan vuonna 1998.

Laulajalla oli isänsä puolelta kyproksenkreikkalaiset juuret. Hänen syntymänimensä oli Georgios Kyriacos Panayiotou.

