Vaikka kirjan Kristiinankaupunki on kuvitteellinen, paikallistelevision ohjelmia tekevä Benjamin Kalliomäki toivoo, että elokuvantekijät tulisivat kaupunkiin kuvausmatkalle. Kuva: Aune Waronen

– Kaupungin nimi potkaisi mielikuvitukseni liikkeelle, kirjailija kertoo sähköpostitse.

Rovaniemi on EU:n tavaramerkkisuojalla sinetöity joulupukin virallinen kotikaupunki. Kotikaupunki on tietysti eri juttu kuin syntymäpaikka, ja satu on satu.

Jouluna syntynyt, siksi Jouluksi kutsuttu Nikolas-poika jättää kaupungin 11-vuotiaana taakseen. Hän lähtee hurjalle seikkailumatkalle pohjoiseen tonttuja etsivän isänsä perässä.

Kirjasta syntyy parhaillaan myös elokuva. Käsikirjoitusvaiheessa olevan tuotannon taustalla on samoja nimiä, jotka tekivät vuoden 2012 Golden Globe -ehdokkaan The Best Exotic Marigold Hotel.

Koomikko-näyttelijä-kirjailija Stephen Fry, joka luki Britanniassa kaikki J.K. Rowlingin Harry Potterien ääniversiot sekä oli kertojanääni elokuvassa Linnunradan käsikirja liftareille, on Haigin jouluisen äänikirjan lukija.

Kuuntele brittinäyttelijän taidonnäyte tästä linkistä . Kirjan alkuun sijoittuvassa pätkässä (Extended sample) Fry lausuu kaupungin pitkän nimen pari kertaa.

AUNE WARONEN