Mukana oli myös äiti Miia Lång.

Elokuva teki vaikutuksen kaikkiin.

– He ovat niin söpöjä, sanoo Ida, 11.

– Ja hyviä tosi kappaleita, lisäävät Ronja, 12 ja Miranda, 8.

– Kunpa Marcus ja Martinus tulisi Suomeen, niin pääsisimme keikalle, tytöt toivovat.

Tytöt kertovat, että norjalaiset kaksoset ovat hyvin suosittuja heidän kaveripiirissään.

– Täälläkin oli meidän luokkakavereita katsomassa.

Elokuva seuraa teini-idoleiksi nousseiden kaksosten uraa viime marraskuuhun asti, jolloin he esiintyivät kahdesti täydellä Spektrum-areenalla Oslossa.

– Hyvä, että mukana oli myös se toinen puoli. Elokuva näyttää, että pop-idolina ei ole ihan helppoa, Miia Lång huomauttaa.

Pojat tunnetaan energisyydestään ja hyväntuulisuudestaan, mutta keikkailu ja fanien tapaaminen myös väsyttää. Välillä kiristyvät kaksosten välitkin.

Marcus ja Martinus Gunnarsen vierailivat itse torstaina Helsingissä. Pojat tapasivat fanejaan Tennispalatsin edessä elokuvan erikoistapahtumassa.

Lokakuussa julkaistiin kaksikon uusin levy Together. Se on englanniksi, aiemmin he lauloivat norjaksi.

LAURA KROHN