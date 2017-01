Yhdysvalloissa La La Land -elokuva on kahminut yön aikana useita Golden Globe -palkintoja. Elokuva voitti parhaan musikaali- tai komediaelokuvan palkinnon. Lisäksi muun muassa musikaalin tähdet Ryan Gosling ja Emma Stone ovat noutaneet lavalta palkinnot.

Parhaan draamaelokuvan Golden Globe -palkinnon on voittanut puolestaan elokuva Moonlight. Draamaelokuvan parhaan miesnäyttelijän Golden Globe -palkinnon vei Casey Affleck suorituksestaan elokuvassa Manchester by the Sea. Parhaan naisnäyttelijän palkinnon draamaelokuvassa pokasi Isabelle Huppert roolistaan elokuvassa Elle.

STT