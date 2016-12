Yhdysvalloissa elokuva La La Land on kerännyt eniten Golden Globe -ehdokkuuksia, kaikkiaan seitsemän. Elokuva on ehdolla muun muassa parhaaksi musikaalikomediaksi. Pääosia esittävät Ryan Gosling ja Emma Stone havittelevat omien sarjojensa palkintoa.

La La Landin on ohjannut yhdysvaltalainen 31-vuotias Damien Chazelle.

Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia saivat elokuvat Moonlight (6), Manchester by the Sea (5) ja Florence Foster Jenkins (4).

Parhaan draamaelokuvan palkinnosta kilpailevat Mel Gibsonin sotafilmi Hacksaw Ridge, ryöstötrilleri Hell or High Water, perhedraamat Lion ja Manchester by the Sea sekä täysi-ikäisyyden saavuttamisesta kertova Moonlight.

Golden Globe -palkinnot jaetaan 8. tammikuuta.

STT