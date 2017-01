Koulukodeissa eläneiden lasten karua historiaa käsittelevä teos on valittu vuoden tiedekirjaksi. Teos on nimeltään Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Sen kirjoittajat ovat sosiologian tutkija Marjo Laitala ja sosiologian professori Vesa Puuronen. Palkinto on 10 000 euroa.