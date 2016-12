Tiia-Mari Kolibri (oikealta sukunimeltään Aalto) kertoo, että hänen työlleen ominaista on ilo ja leikkimielisyys. Humoristinen vivahde on paitsi hänen maalauksissaan, myös performansseissa, jotka taiteilijan itsensä mukaan lähentelevät monesti jopa stand up -komiikkaa. KUVA: JOUKO HÄNNINEN