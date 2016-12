– Niilo Tarvajärvi puuhasi niihin aikoihin Joulumaata napapiirille ja samaan kampanjaan päätettiin Scandia -musiikissa tehdä jouluinen LP-levy eri artistien kanssa, Katri Helena muistelee kestosuosikin syntyvaiheita Gramexin tiedotteessa.

Laulu ei ottanut syntyäkseen, kunnes kotitöitä tehdessä melodia alkoi soida Katri Helenan päässä.

– Sain samaan syssyyn tekstiaiheen puurokauhasta ja maailman rauhasta, mutta valmista tuli vain yhden säkeistön verran. Otin yhteyttä Juha Vainioon, ja melko nopeasti kädessäni oli valmis hieno teksti.

Katri Helena on Joulumaan menestyksestä mielissään.

– Olen taltioinut siitä toisenkin version, mutta se ei vedä ollenkaan vertoja alkuperäiselle, lapsikuoron kanssa lauletulle. Kiitos kapellimestari Olli Heikkilälle, suitsuttaa Katri Helena Gramexille.

Wham pysyy kärjessä

Kun myös ulkomaisten esittäjien joululaulut lasketaan mukaan, Katri Helenan Joulumaa sijoittuu viidenneksi. Kaikkein soitetuin oli brittiläisen popduo Whamin kappale Last Christmas.

Whamin klassikko ylti ykköseksi jo ainakin kuudetta vuotta peräkkäin, sillä se on ollut soitetuin Gramexin joululauluselvityksissä vuodesta 2010.

Last Christmas soi 1 015 kertaa, kun toiseksi soitetuin, Band Aidin Do They Know It's Christmas? soi 880 kertaa.

Kolmannella sijalla oli John Lennonin ja Yoko Onon Happy Xmas (War Is Over) ja neljäntenä Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You.

Kahdeksan kotimaista Top 20:ssä

Top 20 -joululaululistalle ylti viime vuonna yhteensä kahdeksan kotimaista esitystä.

Joulumaan jälkeen kotimaan artistien joululaulusuosikkeina sijoittuivat Samuli Edelmannin Avaruus (Walking In The Air), Leevi & The Leavingsin Jossain on kai vielä joulu, Suvi Teräsniskan Hei mummo ja Paula Koivuniemen Toive.

Gramex on tehnyt selvityksen radiokanavilta saamiensa soittotietojen perusteella.

STT