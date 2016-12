Mitali on erittäin harvinainen, sillä se on ainoa tunnettu kultainen Kustaa III:n aikana jaettu mitali. Se on myös ainoa, johon on yhdistetty kuninkaankruunu. Mitali on esillä Kansallismuseon toisessa kerroksessa. Se liitetään osaksi Kansallismuseon rahakammion kokoelmaa, joka on saanut alkunsa vuonna 1747 osana Turun akatemian kokoelmaa. Se on museon laajin kokoelma ja sisältää noin 250 000 esinettä.

