Ruotsista Törnävälle saapuu The Hives, jonka punkia, garagea ja rock’n’rollia yhdisteleviä hittejä ovat Walk Idiot Walk, Tick Tick Boom ja Hate To Say I Told You So.

Niin ikään ruotsalainen Amaranthe puolestaan esittää melodista metallia. Bändin uusi Maximalism-levy nousi Suomen albumilistalla sijalle kolme.

While She Sleeps kuuluu metalcoren uusiin nimiin. Provinssissa nähdään brittibändin ensimmäinen festivaalikeikka Suomessa.

Apulanta palaa välivuoden jälkeen Törnävänsaarelle. Raskaampaa Suomi-osastoa tarjoilevat Children of Bodom ja industrial-metallia soittava Turmion Kätilöt.

Popeda soittaa ensi kesänä Provinssissa 40-vuotisen uransa kunniaksi.