Musikaalia on esitetty aiemmin Saksassa ja monessa Ruotsin kaupungissa. Ohjaaja Erik Gedeon kokee, että kun musikaali tuodaan Suomeen, on hänellä vapaammat kädet vitsailla ruotsalaisten ja suomalaisten eroilla ja suhteella.

– Nyt keskitytään enemmän Ruotsiin ja mukana on ensimmäistä kertaa Ruotsin kansallislaulu ja ruotsalaisia kansallispukuja. Uskon, että yleisö osaa arvostaa esityksen ironiaa ja satiiria – sekä Ruotsin omakuvasta että Suomen Ruotsi-kuvasta, Gedeon sanoo.

Ingvar! on satiiri, joka sekä ylistää että irvailee ruotsalaisia ja Ingvar Kampradin elämäntyötä Ikean luomisessa. Osansa saavat sekä Janten laki, Peppi Pitkätossu että Nobel. Musikaali on kiinnostanut paljon myös suomenkielisiä katsojia, joita pilailu ruotsalaisen isonveljen kustannuksella näyttää viehättävän.

Gedeon muistuttaa, että näytelmällä on myös traaginen puolensa.

– Kyse on Ikeaa ja Kampradia käsittelevästä satiirista, mutta ennen kaikkea kyse on kapitalismista. Ikea on luonut paljon hyvinvointia, mutta pakottanut monet muut huonekalukauppiaat sulkemaan ovensa.

Kapitalismikritiikki on ollut mukana näytelmässä siitä lähtien, kun se sai ensi-iltansa 2009.

– Myös meidän pikkukapitalistien pitää ottaa vastuumme. Mitä tuotteita haluamme tukea, mitä tuotteita ja yrityksiä me haluamme nähdä tulevina vuosina, Gedeon muistuttaa.

Musikaali perustuu pitkälti Bertil Torekullin kirjoittamaan Kampradin elämäkertaan, Ikea-tarinaan. Kamprad ei itse ole nähnyt musikaalia, vaikka hänet on kutsuttu sitä katsomaan.

– Hän ei taida olla mikään kulttuuri-ihminen. Bertil ei tiennyt, onko hän eläessään käynyt teatterissa. Ehkä hänelle olisi järkytys nähdä itsensä näyttämöllä, Gedeon sanoi.

