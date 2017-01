KultSin puolesta palkintoa oli vastaanottamassa Juulia Soidinaho. Palkintosummansa, 2 500 euroa, KultSi aikoo käyttää tuleviin töihinsä, kuten hyväntekeväisyysiltaan Rohkea teko.

– Järjestämme maaliskuussa Seinäjoki-salissa kulttuuri-illan, jolla kerätään varoja koulukiusaamisen ehkäisemiseen, Soidinaho kertoo lähisuunnitelmista.

KultSilla ei ole omia vakitiloja. Sen sijaan ryhmä toimii joustavasti milloin missäkin parhaaksi katsoo. Parissa vuodessa on syntynyt jo kuusi isoa teatterituotantoa huomioimaan niin ikäihmiset, kehitysvammaiset kuin vauvatkin.

– Haluamme jatkossakin liikkua ja tehdä töitä laajalla kirjolla. Rehellisyys ja avoin kohtaaminen eri ihmisten kanssa on soveltavan taiteen peruspilari. Siihen me nojaamme.

Soidinahon mukaan Seinäjoen seudun kulttuurielämä on tuskin koskaan voinut niin hyvin kuin juuri nyt.

– Viime vuosien kehitys on ollut huimaa. Eri ryhmien välillä on paljon yhteistyötä ja avointa keskustelua. Täällä on helppo ja nautinnollinen tehdä erilaistakin kulttuurityötä.

KultSin kanssa 5 000 euron Leinosen palkinnon puolitti Lapuan kulttuurijohtaja Esa Honkimäki, joka palkittiin elämäntyöstään. Juhlapuheensa lopuksi Honkimäki siteerasi tohtori Seppo Niemelän teoriaa hyvinvoinnista.

– Merkityksellisen elämän oleellinen osatekijä on henkinen hyvinvointi. Se syntyy luovuuden kulttuurista, jossa ihminen kokee toteuttavansa itseään täysmääräisesti, Honkimäki totesi.

– Tässä ajatuksessa on aineksia myös tulevaisuuden kunnan strategioiden laatijoille.

Tilaisuudessa jaettiin lisäksi Ilkan kulttuurikilpi, jonka sai tänä vuonna Kurikan Jyllinkoskella sijaitseva sähkölaitosmuseo ja sähköpuisto työstään maakunnallisen kulttuurimiljöön säilyttämiseksi.

Leinosen juhlassa myönnettiin perinteisesti myös Etelä-Pohjanmaan Lehtiseuran jakama Aaretti-stipendi. Tänä vuonna palkinnon sai Maaseudun Tulevaisuus -lehden pääkirjoitustoimittaja Heikki Tuuri, joka on kotoisin Ylistarosta.

Työllään hän on ollut välittämässä maa- ja metsätalouteen liittyvää uutisointia laajasti koko Suomeen.

Palkintojuhlaa vietettiin perjantaina iltapäivällä Seinäjoen kaupunginteatterin yläaulassa musiikki- ja teatteriesitysten siivittämänä.

TERO HAUTAMÄKI