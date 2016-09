Kuvaaja J-P Passi on saanut pääpalkinnon kansainvälisellä elokuvaajien festivaalilla Makedoniassa. Passi palkittiin kuvaustyöstään Juho Kuosmasen ohjaamassa elokuvassa Hymyilevä mies.

Kyseessä on Passin ensimmäinen pitkän näytelmäelokuvan kuvaustyö. Hänet tunnetaan myös Pertti Kurikan nimipäivät -yhtyettä käsittelevän Kovasikajuttu-elokuvan toisena ohjaajana.

Aiemmin elokuva on palkittu muun muassa Cannesin elokuvajuhlilla Un certain regard -sarjassa. Hymyilevä mies on myös Suomen ehdokkaana parhaan ei-englanninkielisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi.

Manaki Brothers -elokuvafestivaalin pääpalkinnosta kisasi yhteensä 14 elokuvaa. Hymyilevän miehen lisäksi ehdolla olivat muun muassa Christian Mungiun elokuva Valmistujaiset, Nicolas Winding Refnin The Neon Demon ja Maren Aden Toni Erdmann.

STT