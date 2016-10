Juho Kuosmasen elokuva Hymyilevä mies on voittanut Sveitsissä Zürichin elokuvajuhlien pääpalkinnon. Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto.

Juho Kuosmasen elokuva Hymyilevä mies on voittanut Sveitsissä Zürichin elokuvajuhlien pääpalkinnon. Elokuva palkittiin Golden Eye -palkinnolla, josta kisasi 14 elokuvaa. Palkintoon kuuluu 23 000 euron rahasumma sekä levityspalkinto. Kuosmanen vastaanotti palkinnon lauantaina gaalajuhlassa.

Zürichin elokuvajuhlilla esitellään elokuvaohjaajien ensimmäisiä, toisia tai kolmansia pitkiä elokuvia ympäri maailmaan.

Aiemmin Hymyilevä mies on palkittu myös parhaana Cannesin elokuvajuhlilla Un certain regard -sarjassa. Lisäksi elokuva on Suomen virallinen Oscar-ehdokas.

Elokuva kertoo nyrkkeilijä Olli Mäestä, joka otteli ensimmäisenä suomalaisena nyrkkeilyn maailmanmestaruudesta Helsingin olympiastadionilla vuonna 1962.

STT