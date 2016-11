Kymmenhenkisen orkesterin säestyksellä energisesti ja hyväntuulisesti esiintynyt artisti soitti läpileikkauksen urastaan harvinaisia helmiäkään unohtamatta.

Hector päätti konsertin kunniaosoitukseen miehelle, jonka ansiosta poplyriikka on tänä vuonna noussut Nobel-tasolle. Illan viimeisenä kappaleena kuultiin hippisukupolven tunnussävelmäksikin kutsuttu Blowing in the Wind. Bob Dylanin klassikko yhytti parituhatta pohjalaista englanninkieliseen yhteislauluun.

Ei ihan jokapäiväistä.

TERO HAUTAMÄKI