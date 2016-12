Alkuperäisessä Star Wars -trilogiassa näytellyt Carrie Fisher palasi prinsessa Leian rooliin viime vuonna ensi-iltaan tulleessa The Force Awakens -elokuvassa. LEHTIKUVA/AFP

– Aina kun hän oli kuvauksissa, siellä oli hyvä tunnelma. Carrie oli todella jalat maassa oleva ihminen, jonka kanssa ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia kellään tulla toimeen. Se huokui, että hän oli todella sinut maailman ja itsensä kanssa, Suotamo sanoo STT:lle.

Uutta elokuvatrilogiaa kuvatessa Fisheristä paistoi ilo olla mukana jatkamassa Tähtien sodan tarinaa, Suotamo sanoo. Hän muistaa erityisesti Fisherin kuvausten aikana järjestämät syntymäpäiväkutsut.

– Kun olimme tekemässä seitsemättä Star Wars -elokuvaa, hän piti synttärikutsut ja siellä oli ihmisiä kaikenlaisilta aloilta. Hänessä oli ihmisiä puoleensavetävää voimaa.

– Tosi surulliseksi vetää, kun kuuli, että tämä päättyi näin.

Ei toipunut sydänkohtauksesta

Fisherin kuolemasta kertoi hänen tyttärensä, näyttelijä Billie Lourdin edustaja People-lehdelle tiistaina. Fisher sai perjantaina sydänkohtauksen lentokoneessa matkalla Lontoosta Los Angelesiin.

Fisher näytteli prinsessa Leiaa vuosina 1977–1983 julkaistuissa Tähtien sota -elokuvissa. Hän palasi rooliinsa viime vuoden The Force Awakens -elokuvassa.

Fisherin kuolema keräsi tuoreeltaan lukuisia surunvalitteluja kollegoilta. Leian veljeä Luke Skywalkeria näytellyt Mark Hamill sanoi olevansa järkyttynyt ja sanaton Fisherin poismenosta.

Myös kirjailijana ja käsikirjoittajana uraa tehnyt Fisher on kertonut julkisuudessa avoimesti huumeriippuvuudestaan ja kamppailustaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa. Hänet muistetaan myös roolistaan elokuvassa Kun Harry tapasi Sallyn.

Kahdeksannen Tähtien sota -elokuvan kuvaukset saatiin valmiiksi kesällä. Suotamo ei osaa sanoa, miten Fisherin kuolema vaikuttaa uuden trilogian valmistumiseen.

– Hän on suuri menetys näille elokuville. Kun todellisuus on mitä se on, sen kanssa pitää vain elää.

STT