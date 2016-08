Ilkka Koivula esittää Topi Sorsakoskea Vaasan kaupunginteatterin musikaalissa On kesäyö. KUVA: TOMI KOSONEN

Ilkka Koivula esittää Topi Sorsakoskea Vaasan kaupunginteatterin On kesäyö -musikaalissa. Se kertoo Topi Sorsakosken elämästä lapsuudesta aina viimeisiin hetkiin saakka. Musikaalissa näyttämölle astuu myös toinen suomalaisen viihdemusiikin legenda Olavi Virta, jota esittää Miika Korkiakoski.

Kyseessä on kahden artistin kuvitteellinen tapaaminen, jossa puhutaan läpi Sorsakosken elämä suosion huipulla ja unohduksen pelossa.

Tarinassa on sekä komiikkaa on että koskettavia käänteitä. Musiikkinumeroita on yli kaksikymmentä Surujen kitarasta Hurmioon.

On kesäyö -musikaali saa ensi-iltansa suurella näyttämöllä 10. syyskuuta.