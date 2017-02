Www:Turkoosista on pikkutyttöjen puheissa tullut väri nimeltä elsanvärinen. Disney On Ice on uskollinen elokuvan värimaailmalle.

Frozen on kaikkien aikojen suosituin Disney-animaatio. Pelkästään elokuva on tuottanut Disneylle lähes 1,3 miljardia dollaria, ja päälle vielä valtava fanituotemyynti. Se on muun muassa synnyttänyt lasten puheisiin uuden värin, elsanvärinen, ja useita pieniä Elsa-nimisiä tyttöjä ympäri maailman.

Vaikka Frozen-elokuva tuli jo vuonna 2013, se vetää yhä: Disney On Icen Frozen-esitys Helsingissä Hartwall Areenalla myy huimat 70 000 lippua.

Miksi Frozen on niin suosittu, mediatutkija Katariina Kyrölä Turun yliopistosta?

– Disneyllä on toki valtavat markkinakoneistot takanaan, mutta ei suosio johdu pelkästään siitä. Kyse on pinnalla olevasta tyttöpowerista, jota vanhemmatkin tuntuvat rohkaisevan. Frozenista on tullut tyttöpowerin airue. Toisaalta Frozen on onnistunut ylittämään myös sukupuolirajat. Se on niin valtava ilmiö, että eri-ikäiset fanit edustavat laajempaa joukkoa kuin pikkutytöt – yhtään pikkutyttöjä väheksymättä.

Mikä erottaa Frozenin muista animaatioista?

– Frozen toki lainaa ja kierrättää samoja teemoja kuin muut Disney-tarinat. Siinä on prinsessa, pahuuden voimia, hassuja sivuhahmoja ja kaunis, eksoottinen ympäristö. Pääosassa on kuitenkin poikkeuksellisesti kahden tytön, Elsan ja Annan suhde.

Onhan Disneyllä ollut ennenkin naisia pääroolissa. Mitä uutta Elsassa ja Annassa on?

– Esimerkiksi Arielin suuri tavoite elämässä on heteroromanssi prinssin kanssa. Pocahontaksen tavoite taas on auttaa valkoista tutkimusmatkailijaa. Tavoitteet ovat aina olleet liitoksissa heteroromanssiin ja avioliittoon. Se on äärikonservatiivinen esitys tyttöydestä. Frozenissa tyttöjen tavoite elämässä ei liity avioliittoon – tai ainakin he elokuvan edetessä sen ymmärtävät.

Onko Frozen siis hyvä fanituksen kohde?

– On se ainakin parempi kuin moni muu. Se on ilahduttava elokuva siinä mielessä, että se osoittaa, että elokuvat, joissa on naisia ja tyttöjä sankareina, voivat olla megasuosittuja.

Mitä Elsan taikavoimat kuvastavat?

– On kirjoitettu, että Elsan taikavoimat voivat kuvastaa myös nykyajan tyttöjen vähemmän maagista ongelmaa. Tyttöjen ja naisten pitää piilottaa kykyjänsä, jotta he istuvat normaalin naisen rooliin. Heidän pitää tehdä itsestään pienempiä ja vähemmän uhkaavia, jotta he tulevat hyväksytyiksi. Toinen vaihtoehto on eristäytyminen, minkä Elsa tekee.

Kritiikkiä on tullut elokuvan kauneusihanteista ja saamelaisten esittämisestä. Mitä mieltä olet niistä?

– Vakuuttavin kritiikki on käsitellyt juuri langanlaihaa ja barbiemaista kauneusihannetta. Elsa ja Anna ovat riukulaihoja, heillä on prinsessamekot ja pitkät hiukset. Tällaisen tyttöihanteen toistaminen on jo monesti todettu liian kapeaksi ja yhdestä muotista valetuksi.

– Saamelaista esittävän Kristoffin ihonväristä Yhdysvalloissa esitetyt valkopesusyytökset ovat siinä mielessä hassuja, että eiväthän saamelaiset ole ruskeaihoisia.

Disneyn väkihän kävi viime vuonna Suomessakin tutustumassa saamelaiskulttuuriin jatko-osaa varten, mutta saamelaiset eivät ilahtuneet vierailusta. Miksi?

– Disney ei ole alkuperäiskansojen suhteen todellakaan puhtoinen yhtiö. Ymmärrän kyllä, että Suomen saamelaiset eivät toivottaneet heitä tervetulleiksi. Törkein esimerkki yhtiön kulttuurivarkaudesta on Leijonakuninkaan tunnuskappale In the Jungle. Disney omi kansanperinnelaulun, jota kukaan ei voi omistaa. Megakorporaatio tulee ja päättää, että se omistaakin laulun, ja tekee sillä hirvittävät määrät rahaa.

Elsalle on toivottu somessa jatko-osaan tyttöystävää #GiveElsaAGirlfriend-kampanjalla. Voisiko aika olla valmis lesboprinsessalle?

– Elokuvan yksi myyntivaltteja on ollut se, että se on hieman erilainen, ja tuotannon näkökulmasta Frozen 2:een olisi hyvä lisätä joku uusi koukku. Olisi aivan upeaa nähdä Disneyn ensimmäinen lesboprinsessa. Luulen jopa, että se voisi olla mahdollista.

Mikä on oma suosikkihahmosi Frozenissa?

– Liityn miljoonien pikkutyttöjen kuoroon, ja sanon Elsa. Hahmo on niin dramaattinen. Traagisuuden ja hallitsemattomien pahuuden voimien fantasia on tosi vetoava.

