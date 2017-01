Edmunds ei ole koskaan ollut kova kiertämään, vaan on viihtynyt studiossa ja tullut tunnetuksi tuottajana. Keikka Vaasassa onkin melko harvinaista herkkua.

Edmundsin läpimurto tapahtui vuonna 1968 bluesrocktrio Love Sculpturen tulisella kitaraversiolla Aram Khatchaturianin klassisen musiikin helmestä Sabre Dancest.

Yksi Edmundsin tunnetuimmista kappaleista on I hear you knocking Rockpile-albumilta vuodelta 1972.

Edmundsille hiteiksi ovat nousseet myös muun muassa I knew the bride, Girls talk, Queen of Hearts, Crawling From The Wreckage, Singing The Blues ja Slipping away.

Lavalla Edmunds on nähty usein Ringo Starrin, mutta myös muiden Beatlesien, Paul McCartneyn ja George Harrisonin kanssa.

Edmunds esiintyy Vaasan Ritzissä 19. toukokuuta.