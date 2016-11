The Year Is One ilmestyy perjantaina 11.11.

Spiritus Mortiksen tarina alkoi jo vuonna 1987 Alavudella. Maijalan veljekset, kitaristi Jussi ja basisti Teemu, ovat olleet mukana alusta alkaen. Bändi on myynyt pitkän matkansa varrella yli 10 000 levyä ja kiertänyt ulkomaillakin.

– Vahvuutemme on mielestäni se, että emme ole menneet muodin mukana. Olemme pyrkineet omaperäisyyteen ja sellaiseen musiikkiin, jonka fani olisin itsekin, Jussi Maijala kertoo.

Yhtyeen toistaiseksi ainoa vahvistettu keikka on The Year Is One -levyn julkaisukeikka Helsingin Nosturissa 12.11.

Spiritus Mortis toimii Satanin ja Satan’s Fallin kanssa lämppärinä yhdysvaltalaiselle, legendaariselle doom-pioneeri Pentagramille.

MIKA HANKANIEMI