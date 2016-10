Se, että Wienissä esitetään jouluna uusi ooppera, ei ole uutinen. Mutta jos oopperan on säveltänyt 11-vuotias tyttö, joka tekaisi ensimmäisen pianosonaattinsa kuusivuotiaana, alkavat kulmakarvat kohota.

– Ajattelen joskus, että jos olisin vanha, parrakas ja lihava, ihmiset suhtautuisivat minuun hieman vakavammin, pohtii Tuhkimo-oopperan säveltänyt Alma Deutscher.

Deutscher aloitti kaksituntisen oopperan työstämisen kahdeksanvuotiaana. Oopperan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Transylvaniaan, jota asuttavat säveltäjät.

Tuhkimon siskopuolta oopperassa esittävä australialainen laulaja Anna Voshege kuuli ensin oopperan musiikin ja vasta myöhemmin säveltäjän iän.

– Suoraan sanottuna olin aika järkyttynyt. Musiikki on hienostunutta ja hyvin kaunista. Hän on todellakin ikäistään kypsempi, Voshege luonnehtii.

Maaginen hyppynaru

Alman partapuheista huolimatta hänen lahjakkuutensa on jo huomattu. Viime vuonna hän esiintyi Google Zeitgeist -tapahtumassa, jossa oli mukana Stephen Hawkingin kaltaisia neroja ympäri maailmaa. Deutscherin oopperan suojelijana taas toimii maailmankuulu kapellimestari Zubin Mehta.

Alman isän, Guy Deutscherin, mukaan tytön päivät kuluvat musiikin lisäksi aivan normaalien rientojen parissa.

– Hän tykkää kiipeillä puissa ja juoksennella ympäriinsä kuten muutkin lapset, isä sanoo.

Säveltäjätytön musiikkimaku ei kuitenkaan vastaa kavereiden suosikkeja. Alman mukaan nykymusiikki on "aivan liian meluisaa", eikä tyttösen luureista kaikaa Justin Bieber tai edes Beatles.

– En todellakaan tiedä, keitä he ovat, hän nauraa.

Sävellystensä ideoiden Alma kertoo putkahtavan päähän joko silloin kun hän on nukahtamassa tai kun unihiekat on karistettu silmistä. Pianon tapailu auttaa myös, mutta sen lisäksi Almalla on oma metodi.

– Hyppynaru auttaa. En oikeistaan hypi sillä, vaan pyöritän. Sen on oltava tällainen kimalteleva ja säihkyvä, muunlaiset eivät toimi. Pyörittäessä melodia putkahtaa päähäni ja juoksen kirjoittamaan sen muistikirjaani, hän sanoo.

STT