Ylijohtaja Kirsi Varhilan mukaan ministerit tekevät kovasti työtä sen eteen, että lakipohja perusteluineen saadaan siihen mennessä julkistettua. Lakiluonnos lähtisi Varhilan mukaan lausunnolle vasta joulun jälkeen, mihin vaikuttavat lakitekniset syyt ja käännöstyöt.

Ratkaisematta on Varhilan mukaan vielä monia asioita, kuten mitkä palvelut tulevat valinnanvapauden piiriin perustason ja erikoistason palveluissa ja millä välineillä valinnanvapautta toteutetaan. Tällöin puhutaan esimerkiksi asiakassetelistä ja paljon palveluja tarvitsevien henkilökohtaisesta budjetista.

Virkamiesten esittämässä mallissa valinnanvapaus tulisi voimaan kahdessa vaiheessa. Valinnanvapauden piirissä olevia palveluja voisivat tarjota yksityinen palvelutuottaja, kolmannen sektorin toimija tai maakunnan palvelulaitoksen yhtiö.

– Uudistuksen voimaantuloaikoja on alustavasti käsitelty, mutta niistä ei ole olemassa mitään päätöksiä. Käsittelyssä asia on ministereillä ollut. Mutta kuten he itse sanovat: Mitään ei ole päätetty ennen kuin kaikki on päätetty, sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Varhila sanoo.

AKI TAPONEN / LÄNNEN MEDIA